Spider-Man: Miles Morales enthält natürlich brandneue Fähigkeiten

Insomniac Games hat nach einigen Ungereimtheiten schlussendlich doch herausgefunden, wie sie Spider-Man: Miles Morales am besten beschreiben sollen ("wie Uncharted: The Lost Legacy"). Der Titel ist eine eigenständige Spielerfahrung, in der wir die Rolle von Miles Morales übernehmen. Der wird sich natürlich nicht genauso spielen, wie Peter Parker aus dem Hauptspiel, was vom Entwickler nun noch einmal gesondert hervorgehoben wurde: "Meistert Miles' einzigartige, bioelektrische Gift-Explosionsangriffe und [die] verdeckte Tarnkraft, sowie spektakuläre Spinnennetz-Akrobatik, Gadgets und Fähigkeiten in Spider-Man: Miles Morales auf der PS5." Das Spiel wird noch dieses Jahr auf der Playstation 5 erscheinen.

