Spider-Man, Just Cause 4 und The Golf Club stoßen zu Playstation Now

Als wir das letzte Mal von den beeindruckenden Verkaufszahlen für Spider-Man hörten, stellte sich heraus, dass fast jeder siebte Playstation-4-Besitzer das Spiel selbst gekauft hat. Sony glaubt aber offenbar, dass das Spiel noch mehr Aufmerksamkeit verdient, denn es stellt sich heraus, dass sich Spider-Man, Just Cause 4 und The Golf Club 2019 im Laufe des Tages zu den großen Highlights von Playstation Now gesellen werden.

Bis zum 7. Juli stehen die drei Titel im Streaming-Abo von Playstation bereit. Abonnenten können die Titel auf ihrer PS4 herunterladen oder streamen, alternativ dürfen sie den Games-Stream auch auf den PC nutzen. Wenn ihr kein PS Now habt, könnt ihr den Service und damit die Spiele sieben Tage lang kostenlos testen. Im Monat kostet der Service 10 Euro, weitere Informationen zu PS Now findet ihr bei Sony.