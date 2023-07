Spider-Man: Jenseits des Spider-Versums auf unbestimmte Zeit verschoben

HQ

Wie erwartet hat der Streik der SAG-AFTRA bereits dazu geführt, dass eine Vielzahl von Filmen und Fernsehsendungen verschoben wurden, und jetzt ist es an der Zeit, der Liste eine weitere Reihe von mit Spannung erwarteten Projekten hinzuzufügen .

Sony Pictures hat die Verschiebung mehrerer Projekte angekündigt. Eine der enttäuschendsten ist, dass Spider-Man: Beyond the Spider-Verse auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, nachdem es für den 29. März 2024 geplant war. Einer der Gründe dafür, dass es keinen neuen Termin gibt, ist natürlich, dass große Teile der Produktion komplett eingestellt wurden, weil die Schauspieler ihre Zeilen während des Streiks nicht aufnehmen können, so dass sie erst wieder anfangen können, wenn der Streik vorbei ist.

Das ist bei weitem nicht das einzige Projekt, das vorangetrieben wird. Selbst der kommende Gran Turismo™-Film wird seine geplante Premiere am 11. August nicht feiern. David Harbour, Orlando Bloom und seine Crew werden stattdessen am 23. August in die Kinos rasen. Nicht gerade eine lange Verzögerung, etwas, das wir von den meisten anderen nicht behaupten können. Machen wir es uns einfach, indem wir die Verzögerungen in der Reihenfolge auflisten, wie lange sie sind:



Madame Web wurde vom 16. auf den 14. Februar 2024 vorgezogen.



Gran Turismo wurde vom 11. auf den 23. August 2023 verschoben.



Die Fortsetzung von Ghostbusters Afterlife vom 20. Dezember 2023 bis zum 29. März 2024.



Der neue Karate Kid Reboot vom 7. Juni bis zum 13. Dezember 2024.



Kraven der Jäger vom 6. Oktober 2023 bis zum 30. August 2024.



They Listen wurde ab dem 30. August 2024 auf unbestimmte Zeit verschoben.



Spider-Man: Beyond the Spider-Verse wurde ab dem 29. März 2024 auf unbestimmte Zeit verschoben.



Es ist wichtig zu beachten, dass wir möglicherweise weitere Änderungen sehen, wenn der Streik endet und Sony neue Zeitpläne ausgearbeitet hat.