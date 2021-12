Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 lässt euch mit buntem Trailer gut in neue Woche starten

HQ

Als die Produzentin von Sony Pictures, Amy Pascal, enthüllte, dass Tom Holland nach No Way Home weitere Spider-Man-Filme drehen werde, verriet sie gleichzeitig, dass wir "sehr bald" Neuigkeiten über die Fortsetzung von Spider-Man: Into the Spider-Verse erhalten würden. Am Wochenende erfüllte sich dieses Versprechen, als Sony den ersten Trailer zu Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) (im Deutschen heißt der Film "Spider-Man: Into the Spider-Verse 2") veröffentlichte.

Wir dürfen uns also auf mindestens zwei weitere Abenteuer in diesem fantastischen Multiversum freuen und der Trailer macht deutlich, dass Miles und Gwen sehr unterschiedliche Areale erkunden werden. Uns wird gezeigt, dass alle "Universen" einen einzigartigen Kunststil haben werden und der Trailer macht deutlich, dass Oscar Isaacs Spider-Man 2099 in mindestens einem davon thematisiert wird. Philip Lord und Christopher Miller, die Autoren und Produzenten des Films, verraten derweil, dass sich Miles mit alten und neuen Freunden zusammentun wird, um die verschiedenen Welten zu retten. Wir werden sehen, welche das sind, sobald der zweite Into the Spider-Verse im Oktober erscheint.