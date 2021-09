Spider-Man, ein Raid und neue Feinde kommen bis Ende des Jahres zu Marvel's Avengers

HQ

Gestern Abend teilten Crystal Dynamics mit, auf welche Inhalte Spieler von Marvel's Avengers nach dem Update War for Wakanda freuen dürfen. Wie zu erwarten war, wird Spider-Man noch vor dem Ende des Jahres für Playstation-Besitzer verfügbar werden und darüber hinaus wird im Herbst ein Raid ins Spiel gelangen. In dieser End-Game-Herausforderung namens "Discordant Sound" werdet ihr mit eurem Superhelden-Squad versuchen, den gefährlichen Feind Claw zu verhauen. Mit den Echoes gelangt gleichzeitig ein neuer Feindtyp in das Live-Service-Abenteuer von Square Enix.

Vorher wird die maximale Leistungsstufe auf 175 angehoben, was teilweise aus dem Grund erfolgt, da die Entwickler einige Änderungen am Ausrüstungssystem vornehmen wollen. Die offizielle Begründung besagt, dass diese Anpassung nötig sei, damit diejenigen von uns, die die maximale Stufe bereits erreicht haben, in Zukunft leichter an gute Ausrüstung gelangen können... Jedenfalls betrifft diese Änderung zum Teil auch die verfügbaren Ressourcen, da man in Zukunft alles mit Fragmenten "bezahlen" wird.

Darüber hinaus können wir noch mehr MCU-Skins und andere Dinge erwarten, die vom Film- und Serienuniversum inspiriert sind. Alle weiteren Überraschungen und ein umfangreicher Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate, warten in diesem Artikel auf euch.