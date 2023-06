Spider-Man: Beyond the Spider-Verse enthält mehrere Gwen Stacys

Christopher Miller hat bestätigt, dass wir in Spider-Man: Beyond the Spider-Verse mehrere Variationen von Gwen Stacy sehen werden.

Im Crew Call-Podcast sagten Christopher Miller und Phil Lord Folgendes, als sie gefragt wurden, ob wir mehrere Gwen Stacy-Varianten sehen würden. "Momentan ja. Das würde ich sagen, ja. Es ist auf der Seite, es ist... Ich denke, dass... Diese Dinge entwickeln sich im Laufe der Zeit weiter.""Aber es gibt eines, auf das ich mich sehr freue", sagte Phil Lord. Miller fügte dann hinzu. "Ja, ich weiß genau, von wem du sprichst. Ihr wisst schon, an die, an die ich denke, die auf ... Ich werde nichts sagen. Ich werde nichts sagen. Aber es ist eine Art Plot-Integral, würde ich sagen."

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse erscheint am 29. März 2024 und schließt die animierte Geschichte von Miles Morales ab.