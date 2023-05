Spider-Man: Across the Spider-Verse-Trailer bestätigt Spider-Cat

HQ

Ich bin bei weitem nicht der einzige, der sich wirklich darauf freut, Spider-Man: Across the Spider-Verse am 2. Juni zu sehen, daher ist es verständlich, dass Sony Pictures den Film aufgepeppt hat, indem es ziemlich viel davon gezeigt hat. Das dritte Mal ist jedoch der Charme für viele Fans da draußen.

Wir haben jetzt den dritten offiziellen Trailer zu Spider-Man: Across the Spider-Verse für euch, und er gibt uns (und Miles) endlich einen genauen Blick auf Spider-Cat, die Einführung von The Spot und ein paar andere Dinge, die diese letzten drei Wochen des Wartens noch schwieriger machen.