Spider-Man: Across the Spider-Verse, um ein Kurzfilm-Spin-off zu erhalten

HQ

Es scheint ein harter Auftritt zu sein, Spider-Man zu sein. Die tägliche Rettung von New York City und gleichzeitig die Wahrung Ihrer geheimen Identität zu gewährleisten, indem Sie zur Arbeit erscheinen, Zeit mit Ihrer Familie verbringen und vieles mehr, klingt nach einem ziemlichen Jonglierakt.

Ein neuer Spider-Verse-Kurzfilm mit dem Titel The Spider Within soll sich mit diesen Themen befassen. The Spider Within wurde von Sony Pictures Animation produziert und ist Teil eines neuen Mentorenprogramms namens LENS (Leading and Empowering New Storytellers). Das Programm zielt darauf ab, Kandidaten aus unterrepräsentierten Gruppen wertvolle Führungserfahrung zu vermitteln.

Im Laufe des Kurzfilms erfährt Miles, dass er in seiner Arbeit als Spider-Man nicht allein ist, und nachdem er eine Angstattacke erlebt hat, wird er mit den Manifestationen dieser Angst konfrontiert.

Danke, Vielfalt.