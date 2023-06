Spider-Man: Across the Spider-Verse übertrifft die Gesamtzahl der Kinokassen von Into the Spider-Verse

HQ

Wenn es einen Film gibt, der den Leuten gerade in den Köpfen herumschwirrt, dann ist es Spider-Man: Across the Spider-Verse. Mit unglaublichen Animationen und Geschichten, die uns wohl süchtiger machen als der erste Film, ist es keine Überraschung, dass die Leute sich beeilen, die Fortsetzung zu sehen.

Nach seinem zweiten Wochenende an den Kinokassen hat Spider-Man: Across the Spider-Verse weltweit über 390 Millionen US-Dollar verdient und damit seinen Vorgänger überholt, der an den Kinokassen immer noch mehr als respektable 384 Millionen US-Dollar einspielte.

Wenn man bedenkt, dass Spider-Man: Across the Spider-Verse noch ziemlich neu in den Kinos ist, ist es jedoch möglich, dass er noch weiter gehen könnte, als nur den Rekord des Originalfilms zu brechen. In den kommenden Wochen sieht der Wettbewerb jedoch hart aus, da Transformers: Rise of the Beasts jetzt in den Kinos läuft und die ständig drohenden Titanen von Barbie und Oppenheimer näher rücken.

