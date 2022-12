Spider-Man: Across the Spider-Verse Trailer lässt auf einen erstaunlichen Film hoffen

Ich verehre Spider-Man: Into the Spider-Verse absolut, und die wenigen Einblicke, die wir bisher von seiner Fortsetzung gesehen haben, haben meine Erwartungen nicht gerade gesenkt. Tatsächlich könnte der erste richtige Trailer von Spider-Man: Across the Spider-Verse sie nur angesprochen haben.

Weil die Leute von Sony Pictures Animation ihr Versprechen gehalten haben und uns heute einen Trailer zu Spider-Man: Across the Spider-Verse gegeben haben, und es ist definitiv ein Banger. Nach einer kurzen Zusammenfassung dessen, was Miles im Original durchgemacht hat, beginnt alles, indem er eine ganze Reihe verschiedener Spider zeigt-.... Kreaturen(?), die sich einfach zwischen den Universen entspannen, bevor sie scheinbar gegen- und nebeneinander kämpfen müssen, um sie alle vor dem Ende zu retten.