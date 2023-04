Spider-Man: Across the Spider-Verse spielt über ein Jahr nach Into the Spider-Verse

HQ

Spider-Man: Across the Spider-Verse spielt über ein Jahr nach seinem Vorgänger. Da wir in den Trailern zu Across the Spider-Verse einen älter aussehenden Miles Morales gesehen haben, scheint ein Zeitsprung stattgefunden zu haben.

Dank Christopher Miller, einem Autor und Produzenten von Spider-Man: Across the Spider-Verse, haben wir jetzt genaue Informationen darüber, wie groß die Lücke zwischen dem ersten Film und der Fortsetzung ist. Laut Miller liegen zwischen Into the Spider-Verse und Across the Spider-Verse ein Jahr und vier Monate.

Miller gab keine Begründung für dieses spezielle Timing, aber Fans auf Twitter spekulieren darüber, was es bedeuten könnte. Hoffentlich haben wir mit dem Film, der im Juni erscheinen soll, bald eine bessere Vorstellung von der Relevanz dieses Zeitsprungs.