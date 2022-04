Spider-Man: Across the Spider-Verse scheint wirklich gigantisch zu werden

HQ

Grade erst wurde bekannt, dass Spider-Man: Across the Spider-Verse auf den Juni 2023 verschoben wird und der zweite Teil dann im März 2024 folgen soll. Jetzt haben sich zwei der Autoren im Rahmen der CinemaCon zu Wort gemeldet. Phil Lord und Christopher Miller haben ein paar Einblicke auf die Größenordnung des Films gegeben und jetzt wird auch klar, warum das Projekt doch etwas mehr Zeit brauchte.

An dem Film arbeitet "die größte Crew aller Zeiten für einen animierten Film" und der Film enthält unglaubliche "240 Charaktere" aus "sechs Universen" .

Ein gigantisches Projekt, das hoffentlich so brillant wird wie der Vorgänger. Spider-Man: Across the Spider-Verse kommt am 2. Juni 2023 in die Kinos und der zweite Teil soll dann am 29. März 2024 folgen.