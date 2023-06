Spider-Man: Across the Spider-Verse Produzent glaubt nicht, dass es eine Superheldenfilm-Müdigkeit gibt

HQ

Chris Miller, einer der Produzenten und Co-Autoren von Spider-Man: Across the Spider-Verse, glaubt, dass wir nicht in einem Zeitalter der Superheldenfilmmüdigkeit leben.

Im Gespräch mit dem Rolling Stone sagte Miller: "Ich glaube, es ist 'ein Film, der sich wie ein Film anfühlt, den ich schon ein Dutzend Mal gesehen habe'."

Phil Lord, sein Co-Produzent, fügte hinzu: "Das Publikum im Theater kann nicht mit Ostereiern und Enthüllungen unterhalten werden."

Im Wesentlichen fühlt sich dies eher wie eine Kritik an der Marvel-Formel an, die heutzutage zu leicht zu durchschauen ist. Während Superheldenfilme an den Kinokassen immer noch Hunderte von Millionen Dollar einspielen, erhalten sie größtenteils nicht die gleichen begeisterten Kritiken. Es gibt einige Ausnahmen von der Regel, die zeigen, dass die Leute immer noch eine gute Superheldengeschichte lieben, aber vielleicht nicht für 5 Überraschungsauftritte ins Kino gehen wollen, von denen sie vor Monaten wussten.

Was denkst du? Gibt es eine Superheldenfilm-Müdigkeit?