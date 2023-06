Spider-Man: Across the Spider-Verse knackt die Marke von einer halben Milliarde

HQ

Dies war ein sehr seltsames Jahr für Filme und die Kinokassen. Trotz einer Menge Blockbuster, die debütierten, hat nur ein Film die 1-Milliarde-Dollar-Marke (The Super Mario Bros. Movie) überschritten, während der Rest Schwierigkeiten hat, besonders nah heranzukommen. Aber obwohl 2023 bisher ein eher enttäuschendes Jahr für die Kinokassen im Allgemeinen war, hat Spider-Man: Across the Spider-Verse einen Riesenspaß und hat seinen Vorgänger bereits übertroffen und streicht weiterhin Einnahmen ein.

Wie Deadline berichtet, hat der Film nun die 500-Millionen-Dollar-Marke überschritten und ist damit erst der vierte Film des Jahres, dem dieses Kunststück gelungen ist. Mit anhaltendem Erfolg nimmt Across the Spider-Verse nun Fast X ins Visier, mit der Absicht, der drittgrößte Film des Jahres zu werden, obwohl er zugegebenermaßen weitere 180 Millionen US-Dollar verdienen muss, um das mit Stars besetzte Projekt zu erreichen.

Wir befinden uns in der dritten Woche des Spider-Verse-Laufs in den Kinos, und zum Vergleich: Transformers: Rise of the Beasts (der eine Woche später debütierte) liegt derzeit bei 280 Millionen US-Dollar, während The Flash (der eine Woche nach Transformers kam) bei 140 Millionen US-Dollar liegt