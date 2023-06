Spider-Man: Across the Spider-Verse im Nahen Osten verboten

HQ

Spider-Man: Across the Spider-Verse wurde im gesamten Nahen Osten verboten. Es wird angenommen, dass die Entscheidung auf eine Trans-Flagge zurückzuführen ist, die kurz im Film auftaucht.

Es gibt ein paar kleinere Hinweise auf die Trans-Community in Spider-Man: Across the Spider-Verse, einschließlich der oben erwähnten Flagge, die als Abzeichen erscheint, das von Captain Stacy getragen wird. In Gwens Zimmer sehen wir auch ein Plakat mit der Aufschrift "Protect Trans Kids".

Es ist möglich, diese Referenzen zu übersehen, aber es scheint, dass dies ausreicht, um die Veröffentlichung des Films im Nahen Osten zu verhindern. Laut Esquire ME wurde lediglich bestätigt, dass der Film die Zensuranforderungen nicht erfüllte und daher nicht in den Kinos gezeigt werden durfte.

