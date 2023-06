Spider-Man: Across the Spider-Verse hat mehrere Versionen

HQ

Spider-Man: Across the Spider-Verse ist jetzt seit ein paar Wochen im Kino, aber der Film überrascht die Leute immer noch, da es scheint, dass mehrere Versionen davon ihren Weg in die Kinos gefunden haben.

Dies wurde in den sozialen Medien entdeckt, wo ein Twitter-Nutzer zwei Szenen von Miguel alias Spider-Man 2099 zusammenstellte, in denen es einige kleine, aber spürbare Unterschiede gibt. Als Antwort auf den Tweet bestätigte Andy Leviton, dass es mehrere Versionen des Films gibt.

"Ich habe mich gefragt, wann die Leute anfangen könnten, es zu bemerken ... ", sagte er. Auch wenn es eine Weile dauern kann, bis die Zuschauer all die kleinen Unterschiede zusammengetragen haben, ist es interessant zu wissen, dass Sie oder ich möglicherweise ein ziemlich unterschiedliches Seherlebnis hatten.

Sollten das mehr Filme tun?