Spider-Man: Across the Spider-Verse hat einen wunderbaren Start hingelegt

Ich verehre Spider-Man: Into the Spider-Verse, daher war es enttäuschend zu hören, wie wenige ihn in den Kinos gesehen haben. Glücklicherweise sahen sich immer mehr Leute den Film zu Hause an, was Sony dazu veranlasste, zwei Fortsetzungen grünes Licht zu geben. Das bereut das Unternehmen jetzt nicht.

Mehrere amerikanische Medien, darunter Deadline, haben bekannt gegeben, dass Spider-Man: Across the Spider-Verse bereits 120,5 Millionen US-Dollar auf der anderen Seite des großen Teichs und 208,6 Millionen US-Dollar weltweit verdient hat. Damit ist es das zweitgrößte Eröffnungswochenende des Jahres in den USA, indem es Guardians of the Galaxy Vol. 3 mit 118,4 Millionen US-Dollar übertrifft, aber hinter den 146 Millionen US-Dollar von The Super Mario Bros. Movie zurückbleibt.

Das bedeutet auch, dass es das drittgrößte Eröffnungswochenende für einen Spider-Man-Film hatte (No Way Home und Spider-Man 3 haben besser abgeschnitten), also wird es interessant sein, wie hoch es gehen kann.