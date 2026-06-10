Spidercam stürzt mitten in einem Fußballspiel zu Boden und entgeht knapp einer Katastrophe

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Ein Freundschaftsspiel zwischen Ungarn und Kasachstan hätte in einer Katastrophe enden können, als eine Kamera vom Kabel direkt vor der Seitenlinie und dem ungarischen Strafraum direkt auf den Platz fiel, nur wenige Meter von einem Kameramann entfernt. Glücklicherweise wurde niemand getroffen oder verletzt, aber es war ein großer Schreck für den Kameramann, die nahegelegenen Spieler und Fans, wie mehrere Videos festhalten.

Videos zeigen, wie die Kamera raucht, bevor sie mehr als 20 Meter in den Boden stürzt. Es handelte sich um eine Spidercam, eine Art Kamera, die an einem Kabel aufgehängt ist und es ihr ermöglicht, sich über dem Boden zu bewegen und spektakuläre Luftaufnahmen zu machen.

Es ist nicht bekannt, was dazu führte, dass die Kamera Rauch abgab und herunterfiel. Es geschah in der 26. Minute: Die Spieler legten eine Abkühlpause ein, während die Schiedsrichter den Strafraum säuberten, und das Spiel wurde fortgesetzt, sodass Ungarn mit 3:1 gewann. Das Risiko, dass diese Art von Kameras herunterfällt, ist fast minimal... Aber das beweist, dass die Angst vor solchen Kameras nicht völlig irrational ist.