Spider -Woman 50th Anniversary Special wird die "Rückenkribbelnde" und "dunkelste Ära" für die Netzschwingerin einleiten

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Es ist ein ziemlich großes Jahr für Spider-Man, denn die ikonische Figur kehrt in die Kinos zurück, um vielleicht in dem Blockbuster des Sommers mitzuspielen. Aber es ist auch ein großes Jahr für andere Netzschwinger-Helden, denn Marvel möchte alles rund um Spider-Woman im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der Figur feiern.

Dies kommt in Form eines 50th Anniversary Special One-Shot-Comics, der sowohl als Hommage an die Geschichte von Jessica "Spider-Woman" Drew dient als auch als Plattform für die nächste Ära des Spider-Woman-Erzählens. Uns wird gesagt, dass der Comic ein "kribbelndes" Ereignis sein wird und die Bühne für die "dunkelste Ära" der Figur bereitet, die auf diese 50-jährige Jubiläumsausgabe folgt.

Die Geschichte wird von Dan Watters und Ann Nocenti geschrieben, mit Zeichnungen von Andrea Broccardo und Stefano Raffaele. Das Cover wurde ebenfalls von Olivier Coipel gestaltet, und Sie können es unten sehen.

Was die Geschichte offiziell behandeln wird, ist die Zusammenfassung unten zu sehen.

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"Eine schreckliche Wendung des Schicksals erwartet Spider-Woman in den Seiten von Amazing Spider-Man: Spider-Versity und beginnt damit das neueste Kapitel ihres verworrenen Netzes aus Lügen und Geheimnissen. Spider-Woman kehrt zu ihren Wurzeln als Privatdetektivin zurück und arbeitet mit dem Journalisten Ben Urich zusammen, dringt in Ecken des Marvel-Universums, die ihre Mitheldinnen fürchten, aber wird ihre Umarmung der Dunkelheit ihr heldenhaftes Vermächtnis – oder sogar ihren Verstand – bedrohen?"

Der Starttermin des Comics ist für den 9. September geplant.

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