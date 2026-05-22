Spider-Noir: Staffel 1

HQ

Ich will nicht lügen, als ich hörte, dass Prime Video eine Live-Action-Serie basierend auf Spider-Man: Into the Spider-Verse's Spider-Noir Figur machen will, gesprochen von Nicolas Cage, war ich etwas skeptisch. Brauchten wir das? Hätte er die gleiche Bandbreite wie die Blockbuster-Filme mit Tom Holland? Ist Nic Cage zu alt, um ein effektiver Live-Action-Spider-Man zu sein? Das mag für manche wie unfaire Kritik und Bedenken erscheinen, aber angesichts des absoluten Chaos, das Sonys bösewichtbasiertes Spider-Man-Universum war, das Live-Action-Spider-Folk in Madame Web beinhaltete, finde ich, dass es berechtigt war, sich ein wenig Sorgen darüber zu machen, was diese Serie letztlich werden könnte.

Doch dann änderte sich die Dinge stetig, und meine Kritik verlagerte sich zu reiner Neugier, als mehr Informationen zum Projekt eintrafen und Setfotos und sogar Trailer ein sehr einzigartiges Bild zeichneten. Was wir mit Spider-Noir bekommen würden, ist nicht Spider-Man, der in den 1930ern spielt und einen Noir-Unterton hat, sondern vielmehr ein Noir-Krimidrama, das Ben "The Spider" Reilly involviert und zeigt, wie er in einer Welt voller Gangster, Prohibition und sozial-politischer Turbulenzen existiert. In vielerlei Hinsicht ist es eigentlich keine Spider-Man-Serie, und ich stehe zu dieser Aussage, nachdem ich die erste Staffel gesehen und gesehen habe, wie sich die Ereignisse entfalten.

HQ

Zum einen wissen wir zwar nicht viel über diese Figur, da sie nicht ganz dieselbe Version wie die Spider-Verse-Variante ist, aber Spider-Noir ist keine Ursprungsgeschichte. Es gibt keinen Uncle Ben-ähnlichen "Große Macht bringt große Verantwortung"-Moment, keine Montage-ähnliche Szene, in der wir sehen, wie Reilly seine neuen Fähigkeiten meistert, es gibt nicht einmal eine Spinnenbiss-Szene (zumindest nicht so, wie man es vielleicht denkt). Der Punkt ist: Wenn Sie erwartet haben, Spider-Noir die typische Spider-Man-Formel erneut zu verwenden, entspricht diese Serie im Grunde nichts davon – und das ist vielleicht ihr stärkstes Merkmal.

Werbung:

Auch hier handelt es hauptsächlich davon, wie Privatdetektiv Ben Reilly versucht, in einer Welt zu existieren, die von korrupten Politikern und skrupellosen Gangster regiert wird. Reilly hat ein Talent dafür, sich zu den schlimmstmöglichen Orten zu den schlimmsten Zeiten wiederzufinden, und deshalb muss er gefährliche und hinterhältige Bedrohungen als der Mann und nicht als der Spider austricksen. Der Grund ist, dass Spider-Noir eine Serie ist, die Jahre nach Reillys Maskenabgabe und dem Rücktritt aus der Verbrechensbekämpfung spielt. Der Lebensstil forderte seinen Tribut, und jetzt will er nichts mehr davon haben, sodass er in einer grausamen und harten Welt eine etwas egoistische Hülle bleibt. Doch obwohl es nie explizit gesagt wird, nagt ihm das Spinnenvolk-Glaubensbekenntnis " große Macht führt zu großer Verantwortung" immer auf den Fersen und fordert die Spinne auf, zurückzukehren und ein Fürsprecher für diejenigen zu sein, die von anderen mit zu viel Macht missbraucht werden.

Kurz zusammengefasst ist Spider-Noir eine Art traditionelle Spider-Man-Geschichte, aber nicht in dem Sinne, dass wir regelmäßig einen kostümierten Helden sehen, der richtig abschlägt. Stell dir vor, Peter Parker wäre forensischer Wissenschaftler und hätte Kriminelle verprügelt, indem er die relevanten Beweise gefunden hat, oder Bruce Wayne würde sich dem GCPD anschließen, um Dinge genau nach dem Gesetz zu erledigen. Das ist ungefähr das, was diese Serie erforscht, nur dass in einem recht gesetzlosen New York City vor 100 Jahren weder die Polizei, noch Regierungsbeamte oder die Mafiosi nach den Regeln spielen, sodass auch der Held das auch nicht kann.

Werbung:

Es ist also ungewöhnlich und wahrscheinlich nicht das, was man erwarten würde, besonders wenn man die Trailer gesehen hat, das Netzschleudern und die Verbrechensbekämpfung gesehen und das in Scharen erwartet hat. Es ist langsamer, stilvoller, es ist Boardwalk Empire mit einem paar Thwip-thwips dazwischen. In diesem Sinne verdienen die Macher viel Applaus dafür, dass sie mit Spider-Noir eine so kreativ einzigartige Serie geschaffen haben, in der der übergreifende Noir und die harten 30er auf allen Ebenen wunderbar dargestellt werden – sei es Kostüme und Bühnenbild, Darbietungen und Dialoge, der Einsatz von Musik oder die Art, wie die Figuren kämpfen, als hätten sie 10-Kilo-Gewichte in ihren Schuhen. Spider-Noir fühlt sich nicht nur so an, als gehöre er in die 30er, sondern als wollten die Macher ihn wie eine veraltetere Produktion drehen, wobei moderne und exzentrische Stuntleistungen und auffällige Spezialeffekte zurückgefahren sind und stattdessen mehr darauf gesetzt werden, dass die Stars die schwere Arbeit übernehmen und Kampfszenen liefern, als wären sie aus einem Power Rangers-Projekt herausgeholt worden. Es ist ein sehr ungewöhnliches Setting, fast so, als ob Spider-Noir in allen Facetten möchte, dass man diese Serie wie eine Zeitkapsel einer vergangenen Zeit betrachtet, etwas, das man leicht tun kann, wenn man die exzellente Schwarzweißversion sieht (was der beste Weg ist, diese Serie zu konsumieren).

Es gibt Laster, wenn man sich so stark auf diese Designphilosophie stützt, und dazu gehören auch die Szenen, in denen die Spinne auftaucht, die etwas enttäuschend und flach wirken. Der Charakter ist nicht geschmeidig und wendig, sondern schwer und steif – ein Spiegelbild des alternden Cage, der in dieser Serie einen alternden Helden spielt – eine Figur, die die Auswirkungen jedes Kampfes und Sturzes spürt. Im Grunde solltest du keine Rückwärtssaltos und Akrobatik erwarten, wie wir sie bei Holland als Peter Parker sehen, denn Cage geht mehr darum, ihm den Rücken zu brechen und seinen Kummer in Whisky zu ertränken.

Letztendlich kommt Spider-Noir zu einem perfekten Zeitpunkt, denn das ist keine typische Superheldenserie. Während die Fans die üblichen Heldentaten und exzentrischen digitalen Effektszenen satt haben, sticht Spider-Noir ähnlich wie Wonder Man hervor, wo es sich um den Mann und nicht um die Maske handelt. Um zu verstehen, welche Themen diese Serie behandelt und wie sie sich auf die harte und unerbittliche Ära konzentriert, verlasse ich Sie mit einem Zitat direkt von Cages Ben Reilly: "Ohne Macht kommt keine Verantwortung." Wenn Sie nach einem Anflug davon suchen, was Sie von dieser Serie erwarten können, sagt diese Aussage alles und noch mehr.