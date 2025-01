Spider-Man von Insomniac ist auf dem Weg zum Marvel Rivals

HQ

Marvel Rivals erhält einen frischen Look für seinen netzschwingenden Superhelden, da Insomniacs Spider-Man noch in diesem Monat ins Spiel kommt.

Dies wurde über die sozialen Konten von Marvel Rivals bestätigt und steht im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Marvel's Spider-Man 2 auf dem PC am 30. Januar. "Der Advanced Suit 2.0 verbindet die Wissenschaft von Otto Octavius mit der Genialität von Peter Parker. Er wurde für die härtesten Kämpfe entwickelt und symbolisiert Spider-Mans wahren Mut als Held", heißt es in dem Social-Media-Post.

Der Anzug scheint sich nahtlos in den Rest der Kostüme in Marvel Rivals einzufügen, und es wird auch erwähnt, dass der Anzug freigeschaltet werden kann, aber dann heißt es, dass man ihn aus dem Laden holt, also vermuten wir, dass er nicht wie einige andere Skins verdient werden kann, und man muss ihn kaufen, wenn man als sein Lieblingsvideospiel Spidey herumschwingen möchte.