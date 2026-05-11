Spider-Man und Hulk schließen sich im August für eine begrenzte "Nonstop Action"-Comicserie zusammen

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Diesen Juli werden sowohl Spider-Man als auch der Hulk die Aufmerksamkeit vieler Zuschauer auf sich ziehen, da wir beide Helden in Spider-Man: Brand New Day auf der großen Leinwand erwarten. Natürlich, mit einem Sommer, der vom wütenden grünen Riesen und dem Netzschwinger geprägt wurde, will Marvel mit einer neuen Miniserie mit beiden Figuren profitieren.

Diese Comicserie, bekannt als Spider-Man/Hulk: Fire & Brimstone, wird von Kevin Smith aus Jay and Silent Bob und Andy McElfresh von The Tonight Show geschrieben, mit Zeichnungen von R.B. Silva von One World Under Doom. Die erste Ausgabe des fünfteiligen limitierten Comics wird voraussichtlich im August erscheinen und verspricht "nonstop Action, spöttische Sprüche, zahlreiche Gaststars und zahlreiche Popkultur-Anspielungen".

Mit dem näher rückenden Start wurden die offizielle Synopsis und das Cover des Comics enthüllt, die Sie unten finden können. Ebenso wird die erste Ausgabe gemäß dem genauen Veröffentlichungsdatum am 19. August erscheinen.

"Diese ultra-zugängliche und wortspielgefüllte fünfteilige Miniserie beginnt, als die Ostermesse im Central Park von Mole Man und einer Horde von Man-inspirierten Superschurken unterbrochen wird. Peter Parker ist nicht jemand, der ein Wortspiel vergeudet (oder einen Feiertag ruinieren lässt), zieht er sich an und greift ein, um den Tag zu retten... bevor der unglaubliche Hulk seine Präsenz bemerkt, wie es nur der Jade-Riese kann. Gemeinsam mit Matt Murdock erfährt Spidey, dass Bruce Banner entschlossen ist, sein "Hulk"-Problem ein für alle Mal mit Hilfe der Kirche zu lösen. Nämlich durch einen Exorzismus seines großen grünen Gegenstücks!"

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