Spider-Man soll der neue Anführer der Avengers in Secret Wars sein

Auf Tom Holland und seinen Spider-Man wartet eine aufregende Zukunft, denn wenn die neuesten Gerüchte aus den eigenen Reihen Marvel wahr sind, wird er derjenige sein, der die Verantwortung für die Avengers im kommenden Secret Wars-Film übernimmt. Darüber hinaus soll er auch im Mittelpunkt der Geschichte stehen und wird von keinem Geringeren als Tobey Maguire begleitet, der erneut seinen eigenen Spider-Man aus den Sam Raimi-Filmen wiederholen wird.

Es gab auch Gerüchte, dass Andrew Garfield gebeten wurde, der Besetzung beizutreten, aber der Insider, der das Gerücht meldete, wusste nicht, ob er zugesagt hatte oder nicht. Nach dem Erfolg von No Way Home, bei dem die drei Spinnenkerle zusammenarbeiteten, ist es nicht verwunderlich, dass Marvel diese Magie noch einmal erschaffen möchte, aber in einem größeren Format. Davon abgesehen ist Avengers: Secret Wars noch einige Jahre entfernt, also bleibt abzuwarten, ob dies wahr ist oder nicht.

Würdest du Tobey, Tom und Andrew gerne wieder zusammen sehen?