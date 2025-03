Spider-Man muss New York City in kommender Comic-Serie vor Godzilla retten

HQ

Wir haben in der Vergangenheit gesehen, wie sich die Helden von Marvel allen möglichen unüberwindbaren Widrigkeiten stellen mussten, aber nur gelegentlich mussten sie es mit einer radioaktiven prähistorischen Eidechse aufnehmen. Nach einer Reihe von Comics in den späten 70er Jahren schließen sich Marvel und ToHo Co. wieder zusammen, um eine neue Reihe von Godzilla vs. Marvel Comics zu schaffen. In diesem Lauf treten verschiedene Helden gegen die King of Monsters an, und nach der Fantastic Four ist Spider-Man der nächste, der sich der Herausforderung stellt.

Der kommende Spider-Man vs. Godzilla steht vor der Tür und wir sehen darin eine Symbionten-Anzug-Version des Netzschleuderers, die sich in New York City mit der riesigen Eidechse auseinandersetzt. In einem kürzlichen Interview mit Godzilla.com hat Autor Joe Kelly über dieses Crossover gesprochen und darüber, was wir davon erwarten können.

"Godzilla wird seit seinen Anfängen von außerirdischen Kreaturen und Kulturen heimgesucht. Auch wenn Spider-Man noch nicht weiß, dass sein schwarzer Anzug mehr ist als nur ein paar coole Weltraum-Fäden, handelt es sich um eine außerirdische Lebensform - und das ist Godzilla-Köder! Scheint eine gute Ausrede zu sein, um Spider-Man und Godzilla zusammenzubringen!"

Der Godzilla vs. Spider-Man -Comic beginnt seine Laufzeit am 30. April, aber der Fantastic Four -Comic erscheint früher, am 26. März. Was die anderen Helden betrifft, die schließlich in diesem Lauf auftauchen werden, können wir erwarten; Captain America, Storm, Scarlet Witch, Captain Marvel, Black Panther, Thor, She-Hulk, Hulk, Wolverine, Rogue, Iron Man und Cyclops.