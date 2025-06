Spider-Man: Brand New Day - Tom Holland kehrt zurück, und damit auch der Punisher!

HQ

Tom Holland, Zendaya und Jacob Batalon kehren alle als Peter Parker, MJ und Ned zurück - aber es sind nicht nur bekannte Gesichter, die wir im nächsten Kapitel von Spider-Mans Geschichte sehen werden.

"Stranger Things"-Star Sadie Sink stößt in einer derzeit nicht genannten Rolle zur Besetzung. Darüber hinaus ist jetzt bestätigt, dass Jon Bernthals Version von The Punisher im Film zu sehen sein wird - eine mit Spannung erwartete Ergänzung, die bei Marvel-Fans sicherlich für Aufregung sorgen wird.

Bernthals Punisher feierte sein Debüt in der Netflix-Serie Daredevil, gefolgt von seinem eigenen Spin-off und einer Rückkehr in Daredevil: Born Again auf Disney+. Die Figur wird auch in der zweiten Staffel dieser Serie zu sehen sein, sowie in einer Sonderepisode, die von Bernthal selbst mitgeschrieben wurde - und jetzt Brand New Day.

Ein lustiges Detail: Holland und Bernthal halfen sich gegenseitig bei den Aufnahmen ihrer Marvel-Castings, als sie 2017 gemeinsam Pilgrimage drehten. Bei Jimmy Kimmel Live teilte Bernthal mit:

"Wir haben vor etwa sieben oder acht Jahren einen Film gemacht. Dort haben sowohl Tom als auch ich für Spider-Man vorgesprochen und ich für Punisher. Wir haben uns gegenseitig die Casting-Bänder für diesen Film gemacht."

Er verriet auch, dass er Holland etwas gegeben hat... Kreativer Input:

"Ich gab ihm den Zettel: 'Tom, vielleicht solltest du die Wand hochlaufen und einen doppelten Rückwärtssalto machen und dann die Szene beginnen.' Und er sagte: 'Ja, denkst du, ich sollte das tun? Das ist nicht zu viel?« Ich dachte mir: 'Ich glaube nicht, dass irgendein anderer Idiot dazu in der Lage ist', und das hat er tatsächlich getan."

Vielleicht waren ihre Wege schon immer dazu bestimmt, sich im Marvel-Universum wieder zu kreuzen.

Spider-Man: Brand New Day setzt direkt nach den Ereignissen von Spider-Man: No Way Home an, wo die ganze Welt Peter Parkers Identität vergessen hat. Der Film unter der Regie von Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) soll am 31. Juli 2026 in die Kinos kommen.

Freust du dich darauf, Spider-Man und The Punisher auf der Leinwand zu sehen?