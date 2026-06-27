Spider-Man: Brand New Day s Hauptschurke wurde laut Tom Holland noch nicht enthüllt

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Die verschiedenen Trailer zu Spider-Man: Brand New Day haben eine Vielzahl unterschiedlicher Schurken und Charaktere gezeigt, mit denen die meisten Tom Hollands Peter Parker anlegen muss. Scorpion kehrt zurück, und diesmal taucht mit seinem vollen Waffenarsenal eine Bande auf, die entweder The Hand oder die Ten Rings zu sein scheint, Hulk kehrt zu seinen wütenden Verhaltensweisen zurück, Boomerang debütiert, ebenso Tarantula, und dann haben wir auch Sadie Sinks mysteriöse Figur (offenbar Jean Grey) und Jon Bernthals Punisher. Es versteht sich von selbst, dass es ein sehr geschäftiger Film mit vielen beweglichen Teilen wird, aber offenbar wurde eines der größten Puzzlestücke noch nicht enthüllt.

Das kommt direkt von Holland selbst, der bei einer Premiere kürzlich in Berlin sagte, der Hauptbösewicht sei "immer noch sehr geheim" und "es sei anders als alles, was wir je in einem dieser Filme gesehen haben."

Ob Marvel Studios diese Information tatsächlich vor der Premiere von Spider-Man: Brand New Day am 31. Juli aufhebt, bleibt abzuwarten, denn vielleicht bleibt es ein Geheimnis, bis der Film in etwa fünf Wochen in den Kinos läuft.

Wirst du nächsten Monat Spider-Man: Brand New Day im Kino sehen?