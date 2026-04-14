Spider-Man: Brand New Day bekommt zwei atemberaubende neue Poster

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2026 entwickelt sich zu einem fantastischen Jahr für Kinobesucher, da alle möglichen großen Filme ihren Einmarsch feiern. Der Super Mario Galaxy Film ist bereits erschienen, und der Rest des Jahres wird eine Menge weiterer Blockbuster hervorbringen, darunter Avengers: Doomsday und Dune: Part Three im Dezember sowie Spider-Man: Brand New Day im Sommer.

Zum Thema letzteren Film haben Sony und Marvel Studios nun zwei neue Poster für den kommenden Marvel Cinematic Universe-Film vorgestellt, in dem Tom Hollands Peter Parker sich allen möglichen neuen Problemen stellt.

Während Sie unten die neuen Poster sehen können, wurde auch die offizielle Zusammenfassung des Films veröffentlicht, die Sie unten vollständig sehen können.

"Nach dem globalen Rekorderfolg von Spider-Man: No Way Home markiert Spider-Man: Brand New Day ein völlig neues Kapitel für Peter Parker und Spider-Man. Vier Jahre sind seit den Ereignissen von No Way Home vergangen, und Peter ist nun ein Erwachsener, der völlig allein lebt und sich freiwillig aus dem Leben und den Erinnerungen derjenigen gelöscht hat, die er liebt. Verbrechensbekämpfung in einem New York, das seinen Namen nicht mehr kennt, hat er sich ganz dem Schutz seiner Stadt gewidmet – einem Vollzeit-Spider-Man – doch je mehr Anforderungen an ihn haben, desto mehr entfacht der Druck eine überraschende körperliche Entwicklung, die seine Existenz bedroht, während ein seltsames neues Muster von Verbrechen eine der mächtigsten Bedrohungen hervorbringt, denen er je begegnet ist."

Spider-Man: Brand New Day startet am 31. Juli in den Kinos und der Trailer zum Film ist kürzlich erschienen und hat alle möglichen Rekorde gebrochen.