Spider-Man: Beyond the Spider-Verse wird nicht im Jahr 2025 veröffentlicht

Anfangs, als die Zuschauer mit dem Cliffhanger-Ende von Spider-Man: Across the Spider-Verse konfrontiert wurden, konnten sie beruhigt dasitzen und daran glauben, dass der dritte Film in weniger als einem Jahr herauskommen und die Geschichte vollständig abschließen würde.

Sony hat das Projekt dann jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben, und es scheint, als würde es noch einige Zeit dauern, bis es veröffentlicht wird. Deadline berichtet, dass Sony sich wirklich Zeit für den Film nimmt und die zärtliche Liebe und Sorgfalt hinzufügt, die erforderlich sind, damit er erfolgreich ist und die Erwartungen der Fans an die anderen beiden Filme dieser Trilogie erfüllt.

Wir können auf eine Veröffentlichung von Spider-Man: Beyond the Spider-Verse im Jahr 2026 hoffen, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass eine auf dem Weg sein wird. In der Zwischenzeit, schauen Sie sich einfach diesen Bereich an und schauen Sie sich die anderen Filme an, bis Ihre Augen müde werden.