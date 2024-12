Spider-Man: Beyond the Spider-Verse wird die Fans zu Tränen rühren, verspricht der Star

HQ

Fans der Spider-Man: Into the Spider-Verse-Serie können sich laut Schauspieler Brian Tyree Henry auf eine emotionale Achterbahnfahrt freuen. Der Star, der Miles Morales' Vater Jefferson seine Stimme leiht, verriet, dass Beyond the Spider-Verse ein Ende haben wird, das die Zuschauer zum Weinen bringen wird. Obwohl der Film noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum hat, versicherte Henry den Fans, dass das emotionale Gewicht des dritten Teils nicht leicht zu ertragen sein wird, und deutete an, dass das Ende die Dinge nicht sauber zusammenbinden wird. Henry teilte diese Gedanken kürzlich in einem Gespräch mit Moderator Marc Malkin bei Just for Variety mit.

Die mit Spannung erwartete Fortsetzung, die die Geschichte von Miles Morales fortsetzt, hat sich verzögert, da einige Schauspieler ihre Texte noch nicht einmal aufgenommen haben. Der Schauspieler Jharrel Jerome, der die düstere Version von Miles spricht, erwähnte in einem Gespräch mit Screen Rant, dass er noch nicht mit den Aufnahmen begonnen habe, und fügte hinzu, dass die Produktion ein "engmaschiges Schiff" sei und er sehr wenig über das Projekt wisse. Trotz der Geheimhaltung äußerte er sich begeistert über die Rückkehr in die Rolle.

Mit den Regisseuren Bob Persichetti und Justin K. Thompson an der Spitze können die Fans einen kraftvollen und emotionalen Abschluss erwarten, auch wenn es länger dauern kann als erwartet. Der Druck ist groß, die hohen Erwartungen der ersten beiden Filme zu erfüllen. Wird Beyond the Spider-Verse den emotionalen Punch liefern, auf den die Fans hoffen?