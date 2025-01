Spider-Man: Beyond the Spider-Verse Stern bestätigt, dass er noch nicht mit der Aufnahme seiner Zeilen begonnen hat

HQ

Wir haben lange darauf gewartet, etwas Offizielles und Wichtiges über Spider-Man: Beyond the Spider-Verse zu hören, den dritten und scheinbar letzten Teil von Sonys animierter Spider-Man-Filmreihe. Während uns einst versprochen wurde, den Film im März 2024 zu sehen, wurde er seitdem auf unbestimmte Zeit verschoben und wir wissen immer noch nicht, wann er tatsächlich in die Kinos kommen wird.

Klar ist, dass der Film nicht auf die Ziellinie zueilt. Dies wurde durch die Tatsache bestätigt, dass viele der Synchronsprecher bestätigt haben, dass sie ihre Texte noch nicht aufgenommen haben, was zwar alarmierend ist, aber keine seelenzerreißende Nachricht ist, da die Synchronarbeit in der Regel gegen Ende der Produktion erfolgt.

Konkret ist es Jharrel Jerome, der in einem Interview mit Decider folgendes kommentiert hat: "Nein, ich wünschte. Wir haben noch nicht angefangen. Viele Dinge werden herausgefunden, aber gute Dinge."

Jerome spielt Miles G. Morales in Spider-Man: Across the Spider-Verse, wobei dies die "böse" alternative Version des Protagonisten der Serie ist, was bedeutet, dass seine Rolle in diesem kommenden Film zweifellos eine ziemlich wichtige sein wird.

Freuen Sie sich immer noch auf Beyond the Spider-Verse ?