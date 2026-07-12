Spider-Man: Beyond the Spider-Verse Produzenten geben ein Update zum erwarteten Film: "It kommt wirklich gut zusammen"

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Nachdem ich gefühlt lange auf den dritten und letzten Teil der Spider-Verse-Saga gewartet habe, wird nächstes Jahr offiziell das Jahr sein, in dem Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sein Debüt in Kinos weltweit feiert. Da die Produktion des Films derzeit läuft, haben das Autoren- und Produzentenduo Christopher Miller und Phil Lord nun in einem Interview mit Empire ein Update zum Film gegeben.

Das Kreativduo erklärte, dass die Arbeit reibungslos voranschreitet und der aktuelle Schwerpunkt darauf liegt, den Film an IMAX-Standards anzupassen, wobei dies der erste Film der Trilogie sein soll, der ebenfalls für IMAX-Leinwände produziert wird.

Miller bemerkt: "Wir stecken tief, tief drin. Wir gehen heute tatsächlich zum IMAX-Hauptquartier, um zu sehen, wie das Filmmaterial im Maßstab aussieht und sicherzustellen, dass es die nötige Auflösung hat, um wunderschön auszusehen. Wir arbeiten im Schnittraum mit dem Team, und es fügt sich wirklich gut zusammen. Es ist viel Film und viel zu tun. Man muss weiter etwas machen, das es noch nie gab. Das ist alles, was du tun musst. Ganz ruhig!"

Es sei gesagt, dass die Wartezeit zwischen Beyond the Spider-Verse und Across the Spider-Verse von 2023 kürzer sein wird als die zwischen Across the Spider-Verse und dem ursprünglichen Into the Spider-Verse von 2018. Obwohl es sich wie eine beträchtliche Zeitspanne angefühlt hat, wahrscheinlich teilweise wegen der zahlreichen Verzögerungen, kommt es nach den Maßstäben der Serie ziemlich rechtzeitig.

Was das Premierendatum von Spider-Man: Beyond the Spider-Verse betrifft, so ist es derzeit für den 18. Juni 2027 angesetzt, sodass Sie hoffentlich in weniger als 12 Monaten das mit Spannung erwartete animierte Abschlusskapitel sehen können.