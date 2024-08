Spider-Man: Beyond the Spider-Verse Produktion läuft gut

HQ

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse hätte dieses Jahr in einer perfekten Welt veröffentlicht werden sollen. Aber die Produktion des Films war einfach nicht in der Lage, mit diesem hohen Versprechen Schritt zu halten, und so warten wir immer noch auf ein neues Veröffentlichungsdatum.

Laut einem der Stars des Films, Karan Soni, läuft die Produktion des dritten Films gut und er wird in ein paar Monaten die Zeilen dafür aufnehmen. Soni glaubt auch, dass wir Deadpool und Spider-Man irgendwann in der Zukunft zusammen auf der großen Leinwand sehen werden. Er sagte Times India Folgendes:

"Deadpool und Spider-Man haben in den Comics eine ganz besondere Beziehung. Es wird irgendwann in einem der Filme zu sehen sein. Es wäre fantastisch."

Soni spielte Dopinder in den Deadpool-Filmen und Pavitr Prabhakar in den Spider-Verse-Filmen, er hilft also bereits, die Lücke zwischen Deadpool und Spider-Man zu schließen. Würdest du diese beiden Comic-Helden gerne zusammen auf der Leinwand sehen wollen?