Spider-Man aus dem Jemen stirbt nach einem tragischen Kletterunfall

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Der berühmte Abenteurer Al-Qaqa Ibn Antar, besser bekannt in den sozialen Medien als der "Spider-Man des Jemen", ist nach einem tragischen Kletterunfall gestorben. Der 30-jährige Internet-Persönlichkeit wurde berühmt für seine waghalsigen Kletterfahrten ohne Seile oder andere Sicherheitsausrüstung.

Der Unfall ereignete sich am 12. Juni, als Ibn Antar versuchte, steile Klippen in einem 120 Meter tiefen Krater hinaufzuklettern. Laut örtlichen Behörden verlor er den Halt und fiel. Nach dem Unfall haben die Behörden Abenteurer und Bergsteiger erneut aufgefordert, Sicherheitsvorschriften einzuhalten und bei ähnlichen Aktivitäten geeignete Schutzausrüstung zu tragen.