Spider-Man: Across the Spider-Verse Creators reagieren auf Arbeitsfragen

Wir würden uns zwar wünschen, dass Hollywood nur aus Sonnenschein und Regenbogen besteht, aber oft ist es eine Brutstätte für schlechte Arbeitsbedingungen und viele schwierige Tage, um die Filme zu schaffen, die wir lieben. Dies ist insbesondere bei Animationsfilmen wie Spider-Man: Across the Spider-Verse der Fall, wo Animatoren angaben, dass sie gezwungen waren, unglaublich lange Tage zu arbeiten und große Teile des Films zu wiederholen, bis er dem unmöglichen Standard der Vorgesetzten entsprach.

In einem Interview mit Variety hatten Phil Lord und Chris Millers, die Produzenten von Spider-Man: Into the Spider-Verse und Autoren der Fortsetzung, die Gelegenheit, über diese Arbeitsprobleme im Film zu sprechen.

Lord hatte folgendes zu sagen: "In Bezug auf "Spider-Verse" war das ein wirklich schwer zu machender Film. Wir sind wirklich stolz darauf, wie hart alle gearbeitet haben, und es war sehr anspruchsvoll. Aber wir sind einfach sehr stolz auf die Crew und auf alles, was sie hineingesteckt hat."

Er sprach auch ein wenig über die anhaltenden Streiks in Hollywood und darüber, wie diese Probleme in größerem Maßstab gelöst werden könnten. "Ich war immer optimistisch, was diese Arbeiterbewegung angeht, weil diese Deals unglaublich machbar erscheinen, und das Hauptproblem ist, dass nur eine Partei verhandeln will. Aber solange beide Parteien in gutem Glauben verhandeln und die sehr realen Probleme angehen, wie z. B. die Bezahlung der Autoren – die um 25 % gesunken ist und ein konkretes Problem ist, das angegangen werden kann – und das Geschäft gesund machen, damit die Leute diesen Job machen und ihre Miete bezahlen können, werden wir in großartiger Verfassung sein. Ich bin frustriert, aber ich denke, das ist ein sofort lösbares Problem."

Etwas so Visuell Ansprechendes wie Spider-Man: Across the Spider-Verse zu schaffen, ist keine leichte Aufgabe, und so liegt es nahe, dass es einige harte Tage geben würde, es zu erstellen. Hoffentlich würden diese Tage mit mehr Geld für Animatoren nicht so schwierig erscheinen.