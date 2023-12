Spider-Man 4 wird laut Tom Holland aktiv diskutiert

Spider-Man-Fans haben dieses Jahr gut gegessen. Spider-Man: Across the Spider-Verse und Marvel's Spider-Man 2 waren beide großartig, aber das Einzige, was die Fans des Netzschleuders im Jahr 2023 nicht bekommen haben, war ein neuer Live-Action-Film.

Auf einer Pressekonferenz bei der Critics Choice Association (danke, Deadline) wurde Tom Holland, unser neuester Live-Action-Spider-Man, nach dem Potenzial eines vierten Films gefragt. Er hatte folgendes zu sagen:

"Alles, was ich sagen kann, ist, dass wir aktiv Gespräche darüber geführt haben, wie es für eine vierte Version meines Charakters aussehen könnte. Ob wir einen Weg finden, der Figur gerecht zu werden, ist eine andere Sache. Ich fühle mich sehr beschützend gegenüber Spider-Man. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir in der Lage waren, an einem Franchise zu arbeiten, das mit jedem Film besser wurde, das mit jedem Film erfolgreicher wurde, was meiner Meinung nach wirklich selten ist, und ich möchte sein Vermächtnis schützen. Ich werde also nicht noch einen machen, um einen anderen zu machen. Es muss sich für die Figur lohnen."

In der Vergangenheit hätten wir erwartet, dass Holland ohne große Provokation etwas spoilern würde, aber jetzt scheint es, dass er sich nicht in die Karten schauen lässt. Er sagte, dass er, sobald eine Idee formuliert ist, bereit ist, wieder in Spandex zu schlüpfen.

"Aber wenn wir das herausfinden können, wäre ich ein Narr, wenn ich den Anzug nicht wieder anziehen würde, denn ich habe Spider-Man alles zu verdanken. Ich liebe die Figur und die Menschen, mit denen ich arbeiten darf. Ich würde also gerne eine weitere Geschichte erzählen, aber ich werde sie nur erzählen, wenn wir die richtige finden."