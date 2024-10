Spider-Man 4 wird bestätigt, dass er im Juli 2026 in die Kinos kommen wird.

Jetzt ist offiziell bestätigt, dass Tom Holland am 24. Juli 2026 als der an die Wand krabbelnde Superheld zurückkehren wird. Dies geht aus einem Bericht von Variety hervor, und Holland selbst kommentierte die Nachricht während eines Auftritts in der Tonight Show mit Jimmy Fallon.

Das bedeutet auch, dass die Premiere knapp drei Monate nach dem Kinostart von Avengers: Doomsday stattfinden wird. Holland war sichtlich aufgeregt über die Aussicht, wieder Spider-Man zu spielen.

"Nächsten Sommer fangen wir an zu schießen. Alles ist startklar – wir sind fast da. Super spannend. Ich kann es kaum erwarten!"

Holland kommentierte das Drehbuch des Films bereits während seines Auftritts im Rich Roll Podcast mit den Worten:

"Es braucht Arbeit, aber die Autoren machen einen tollen Job"

Freust du dich schon auf den neuen Spider-Man-Film?