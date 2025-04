Spider-Man 4 offiziell mit dem Titel Spider-Man: Brand New Day

HQ

Es ist ein Aprilscherz und wir alle wissen, dass das bedeutet, dass viele dumme Geschichten und Gags in freier Wildbahn sein werden. Einer, der weder ein Witz noch ein Gag ist, stammt von Sony Pictures, der im Rahmen seines Auftritts auf der laufenden Cinema Con gerade den offiziellen Titel und das Premierendatum für Spider-Man 4 enthüllt hat.

Der Film, in dem Tom Holland erneut als Netzschleuderer zu sehen sein wird, wird am 31. Juli 2026 sein großes Kinodebüt feiern und ist damit der nächste Marvel Cinematic Universe Film nach dem erwarteten Avengers: Doomsday. Vielleicht dient dieser Film als Möglichkeit, Spider-Man vor Avengers: Secret Wars im Jahr 2027 wieder in den Schoß der Welt einzuführen.

Wie im tatsächlichen Titel des Films angegeben, wird uns gesagt, dass es sich um Spider-Man: Brand New Day handelt. Bisher gibt es noch keine Informationen zur Handlung oder zur Besetzung, also müssen wir einfach dran bleiben und auf weitere Neuigkeiten von Sony und Marvel Studios warten.