Spider-Man 4 bestätigt, dass die Dreharbeiten in Großbritannien noch in diesem Jahr stattfinden werden

Es sieht so aus, als ob das Vereinigte Königreich nicht nur bald Gastgeber für die Besetzung von Avengers: Doomsday sein wird, wenn der Film in diesem Land produziert wird, sondern auch Spider-Man 4. Der kommende Superhelden-Streifen, in dem Tom Holland erneut als Netzschleuderer zu sehen sein wird und eine neue Ära für die Figur nach der "Home"- Trilogie einläutet, soll in Großbritannien gedreht werden, und zwar früher, als Sie vielleicht erwartet haben.

Dies wurde in einem Instagram-Post von Tom Holland bestätigt, der eine neue Wohltätigkeitsinitiative ankündigt, die er über seine Brothers Trust-Organisation durchführt, bei der ein einzelner Gewinner die Chance erhält, den Schauspieler zu treffen, mit Holland zu Mittag zu essen, etwas Taschengeld zu bekommen, eine vollständige Reise nach London und eine Einladung zum Set von Spider-Man 4 zu kommen, wenn diese irgendwann im Sommer/Herbst in Großbritannien gedreht werden 2025".

<social>https://www.instagram.com/p/DGGu8aHti0P/?hl=en-gb</social>

Der Haken an der Sache beim Besuch des Sets ist, dass der Gewinner den strengen Datenschutz- und Geheimhaltungsrichtlinien von Marvel unterliegt, zu denen gehört, dass er "sein Mobiltelefon abgeben muss (wenn er am Set ist) und alle anwendbaren Geheimhaltungsvereinbarungen unterschreiben muss". Zugegeben, wenn man nach den Erfahrungen der Vergangenheit geht, ist die wahrscheinlichste Person, die etwas über den Film durchsickern lässt, wahrscheinlich Holland selbst...

So oder so, da die Produktion bald beginnt, können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass der Film irgendwann zwischen den beiden kommenden Avengers Filmen veröffentlicht wird, entweder Ende 2025 oder sehr früh 2026.