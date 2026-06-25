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Die Europäische Union versucht, sich auf ihre ersten gemeinsamen Regeln für das Wohlergehen und die Rückverfolgbarkeit von Hunden und Katzen zu einigen. Wie kürzlich behandelt, lag der Schwerpunkt jedoch stärker auf Mikrochipping, Registrierung, Zucht, Verkauf, Tierheimen, Importen und illegalem Handel. Es gibt keine spezifische EU-weite Begrenzung, wie viele Stunden oder Tage ein privater Besitzer seine Haustiere allein zu Hause lassen darf. Das EU-Parlament unterstützte diese ersten EU-Regeln erst vor zwei Monaten, wobei der Rat letzten Monat eine Vereinbarung genehmigte.

Spanien hat jedoch vor einigen Jahren konkrete Haushaltsregeln eingeführt. Sie stammen aus dem Tierschutzgesetz von 2023: Kein Haustier darf länger als drei aufeinanderfolgende Tage unbeaufsichtigt gelassen werden; Hunde, 24 Stunden. Und sie gilt seitdem ununterbrochen.

Katzenbesitzer, die speziell gegen die Regel verstoßen, riskieren möglicherweise hohe Geldstrafen. Wenn Sie Ihre Katze länger als 72 Stunden allein lassen, kann dies sogar als schwerwiegendes Vergehen gewertet werden, mit Strafen von 10.001 bis 50.000 €.

Ob ähnliche Regeln EU-weit gelten, bleibt abzuwarten, doch soll die Maßnahme Gesundheitsrisiken und tatsächlich Haushaltsunfälle verhindern. Experten warnen, dass automatische Futterspender und Wasserfontänen ausfallen können, Katzentoiletten unbrauchbar werden können und längere Isolation natürlich zu verschiedenen Problemen und Krankheiten führen kann, darunter Dehydrierung, Harnwegsprobleme, Unfälle, Stress und Verhaltensstörungen.