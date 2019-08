Spencer: "Wir arbeiten nicht an einer Konsole, die nur zum Streamen da ist"

Microsoft hat derzeit keine Pläne für eine reine Streaming-Konsole, das bestätigte Xbox-Chef Phil Spencer kürzlich in einem Interview mit GameSpot:

"Letztes Jahr haben wir über xCloud gesprochen und dabei gesagt, wir arbeiten an neuen Spielekonsolen, aber das ist alles, was ich gesagt habe", erklärte Spencer. "Wir haben nicht gesagt, dass [eine Streaming-Konsole in Arbeit ist]. Ich denke, vielleicht haben einige Leute gedacht, dass das die laufwerklose [Xbox One S - All-Digital-Edition] ist, die wir gerade ausgeliefert haben. Wir arbeiten nicht an einer Konsole, die nur zum Streamen da ist. Wir betrachten das Telefon in eurer Hosentasche als Streaming-Gerät und als Gerät, auf das ihr die Spiele lokal spielen könnt."

"Ich denke, dass die Unvermeidlichkeit der Cloud als Teil des Spielens absolut wahr ist", fährt Spencer wenig später fort. "Aber wir haben mehr rechenfähige Geräte als jemals zuvor in unserer Nähe, sei es das Telefon, ein Surface Hub oder eine Xbox. Die Welt in der Computergeräte verschwunden sind und alles aus der Cloud kommt, ist einfach nicht die Welt, in der wir heute leben."

Microsoft arbeitet derzeit an dem Nachfolger der Xbox One mit dem Codenamen Xbox Scarlett, die für Ende 2020 geplant ist. XCloud, der Streaming-Dienst von Microsoft, soll im Oktober zum ersten Mal getestet werden.

