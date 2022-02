Spencer wiederholt: Call-of-Duty-Serie bleibt Playstation-Spielern erhalten

HQ

Microsofts bevorstehende Akquise von Activision Blizzard hat für viel Wirbel gesorgt. Einige Leute waren besorgt, dass das Unternehmen durch den Kauf des Publishers eine Art Monopolstellung im Konsolengeschäft erhält und diese Machtposition nutzt, um Käufern konkurrierender Hardware zu benachteiligen. Vor allem das Thema Call of Duty hat dabei, aufgrund seiner schieren Größe, eine Menge Aufmerksamkeit erhalten, da die Unternehmenskommunikation (je nach Blickwinkel) keine Stärke Microsofts ist.

Die Frage, ob Playstation-Spieler in absehbarer Zukunft nicht länger Call of Duty spielen dürfen, hat der Xbox-Manager Phil Spencer bereits bei früherer Gelegenheit angesprochen. Auf Twitter sagte er, dass es in Microsofts "Interesse [sei], Call of Duty auf der Playstation zu lassen". Die Worte des Kommunikationsprofis sind nicht wasserdicht und das führte zu mehr Fragen als Antworten. In einem Artikel drückt sich das Unternehmen nun etwas verständlicher aus, weil sie aktuell behördliche Genehmigungen für den Kauf des Konzerns einholen wollen.

"Einige Leute haben die Frage gestellt, ob wir beliebte Inhalte, wie Call of Duty von Activision, weiterhin auf konkurrierenden Plattformen, wie zum Beispiel Sonys Playstation, bereitstellen werden. Die offensichtliche Befürchtung ist, dass Microsoft diese Titel ausschließlich auf Xbox-Konsolen verfügbar machen könnte, wodurch die Möglichkeiten für Sony-Playstation-Nutzer nicht länger bestehen."

"Um das klarzustellen: Microsoft wird Call of Duty und andere beliebte Titel von Activision Blizzard auch weiterhin für die Playstation verfügbar machen, solange die bestehenden Vereinbarungen mit Activision laufen. Und wir haben Sony gegenüber zugesagt, dass wir diese Titel auch über die bestehenden Vereinbarungen hinaus in der Zukunft auf der Playstation zur Verfügung stellen werden, damit Sony-Fans auch weiterhin die Spiele genießen können, die sie lieben. Wir sind daran interessiert, ähnliche Schritte zu unternehmen, um Nintendos erfolgreiche Plattform zu unterstützen. Wir glauben, dass dies das Richtige für die Branche, für die Spieler und für unser Geschäft ist."

Microsoft schreibt nicht, dass sämtliche Activision-Blizzard-Spiele in Zukunft auf allen anderen Plattformen erscheinen werden, aber das dürfte nachvollziehbar sein. Zu plattformeigenen Promotionen und Vorzügen für Xbox-Spieler - darunter auch die Themen Zeitexklusivität und gestaffelte Verfügbarkeit - äußert sich das Unternehmen hingegen nicht.