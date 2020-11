Spencer verteidigt Gewinnbeteiligung von Sony und Microsoft beim Verkauf von Konsolenspielen

You're watching Werben

Epic Games und Apple befinden sich derzeit in einem großen Rechtsstreit, weil die Fortnite-Entwickler auf der iOS-Plattform nicht so viel Geld liegen lassen wollen. 30 Prozent aller Einkäufe im App-Store gehen an Apple und einige Unternehmen finden, dass dieser Schnitt zu hoch sei. Microsoft unterstützt diese Forderung, obwohl wir auf den Konsolen eine ähnliche Ausgangslage vorfinden. Bei jedem Kauf auf Xbox Live oder im Playstation-Network verdienen die Plattformeigentümer Microsoft und Sony kräftig mit. Der Xbox-Chef Phil Spencer wurde deshalb kürzlich von The Verge in einem Interview gefragt, warum die beiden Marktplätze in seinen Augen nicht gleich seien.

"Es gibt eine Milliarde Mobiltelefone auf dem Planeten, das sind rechenfähige Computer-Plattformen. Eine Spielekonsole kann eigentlich nur eine Sache; sie spielt Videospiele ab. Wir verkaufen [ein solches System] mit Verlust und verdienen das investierte Geld zurück, indem wir [auf der Plattform] Inhalte und Dienste anbieten. Das Modell unterscheidet sich sehr, sehr stark davon, wie Windows, iOS oder Android [funktionieren]."

"Ich glaube es gibt etwa 200 Millionen Spielekonsolen, die in einer Generation auf allen Plattformen verkauft werden. Das sind weniger Geräte, als die jährlichen Telefonverkäufe." Folglich ist der Unterschied zwischen der Anzahl verkaufter Konsolen und verkaufter Handys sehr groß, schlussfolgert Spencer. "Die Leute sagen, die Größe sollte keine Rolle spielen, aber das tut es. [...] Offene Plattformen und Zugriff [auf digitale Lizenzen] spielen aus rechtlicher Sicht eine wichtige Rolle, das wissen wir bei Microsoft. [...] Wenn Plattformen eine gewisse Größe erreichen, dann müssen sie einer Verantwortung nachkommen, absolut."

