Spelunky 2 nähert sich dem Release und hat neue Screenshots im Gepäck

Mehr als sechs Monate sind vergangen, seit wir von Entwickler Mossmouth das letzte Mal etwas über Spelunky 2 gehört haben. Damals waren wir noch enttäuscht über die Meldung, das Spiel würde sich verspäten. Jetzt lässt sich sagen: Die lange Stille war glücklicherweise kein Vorbote weiterer schlechter Neuigkeiten.

So zeigt Derek Yu im PlayStation Blog vier neue Screenshots aus Spelunky 2 und demonstriert den immensen grafischen Fortschritt, den das Spiel gemacht hat, seit wir es das letzte Mal sahen. Yu berichtet, dass Mossmuth sehr viel Feedback auf den Gameplay-Trailer von 2018 erhalten haben. In der Folge arbeitete das Team laut Derek Yu hart daran, mehr Details in die Spielwelt einzubauen und die Grafik zu optimieren.

Die Fortschritte sind auf den Screenshots nicht zu übersehen, insofern freuen wir uns über Yus Aussage, das Team nähere sich der Veröffentlichung von Spelunky 2.

Wenn ihr den älteren Trailer unten mit den neuen Screenshots darunter vergleicht, könnt ihr euch selbst ein Bild von den Veränderungen machen: