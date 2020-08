Spelunky 2 landet im September und bekommt Online-Multiplayer

Der Entwickler Derek Yu hat den Zuschauern der heutigen State of Play mehr Details zu Spelunky 2 verraten. Während des Segments gab es eine Menge Gameplay der Fortsetzung zu sehen, die sich dynamischer anfühlen und neue interaktive Möglichkeiten bieten soll. Noch aufregender war jedoch die Bestätigung, dass der 2D-Plattformer Online-Multiplayer enthalten wird. Es gibt zudem neue NPC-Charaktere, die uns bei unserem Abenteuer zur Hand gehen oder uns behindern, wenn ihnen unsere Nase nicht gefällt. Außerdem soll das Einkaufserlebnis verbessert werden, es wurden neue Werkzeuge gezeigt und ihr dürft wieder mit vielen versteckten Durchgängen und verzweigten Pfaden rechnen, in denen allerhand Geheimnisse auf euch warten. Spelunky 2 wird schon am 15. September auf der PS4 landen.

You're watching Werben