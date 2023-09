SpellRogue Impressionen: Ein Deckbauer mit dem gewissen Extra an Schwung

Wenn man den Pitch für Guidelight Games' SpellRogue hört, ist es leicht anzunehmen, dass zu viel auf einmal passiert, als dass dieses Spiel funktionieren könnte. Rundenbasierte Strategie gemischt mit Deckbau- und Roguelike-Elementen, alles zusätzlich zu zufälligen Würfelmechaniken. Oberflächlich betrachtet ist es viel zu verdauen, aber in der Praxis ist SpellRogue ein sehr interessantes und überzeugendes Projekt.

Ich sage das, weil ich während meiner Zeit auf der Gamescom in diesem Jahr die Gelegenheit hatte, mich hinzusetzen und das Spiel für eine kurze Zeit zu spielen. Während dieser Demo-Session konnte ich mir eine kurze Gameplay-Runde ansehen, die ungefähr 20 Minuten dauerte, aber viel länger hätte dauern können, wenn ich die Zeit und Gelegenheit gehabt hätte, meinen Roguelike-Lauf fortzusetzen.

Das Spiel beginnt damit, dass der Spieler einen aus einem Trio von magischen Charakteren auswählt. Jeder Charakter ist auf ein Element eingestellt, sei es zerstörerisches Feuer, kraftvolles Wasser oder regenerative Erde. Der Typ, den Sie gewählt haben (ich habe mich für Lapis the Azure Seer, den Wasserzauberer, entschieden), spiegelt wider, wie Sie Ihre Strategie im Gameplay umsetzen sollten, da es zum Beispiel bei Lapis darum geht, Karten und Effekte zu kombinieren, damit weniger Würfelwürfe größere Auswirkungen haben, aber das alles wird mehr Sinn ergeben, wenn ich mich mit dem Rest der Mechanik beschäftige.

Werbung:

Sobald du im Spiel bist, kommen der Deckbau und die Würfelmechanik ins Spiel. Die Idee ist, dass du auf deiner Reise durch die Karte, die wie die Weltkarte von Slay the Spire angelegt ist, auf zufällige Begegnungen stößt, die Schlachten, Geschäfte zum Kauf von Karten und Gegenständen, Feinde auf Bossebene und mehr umfassen können. Jedes Mal, wenn du eines dieser Gebiete besuchst (bedenke, dass du immer nur vorwärts reisen kannst, also musst du lange vor dem ersten Schritt über den Weg nachdenken, den du einschlägst) und die Begegnung abschließt, hast du die Möglichkeit, deinem Deck eine neue passive Fähigkeit oder nutzbare Karte hinzuzufügen, die in Kämpfen und zusammen mit anderen Karten verwendet werden kann, um Effekte im Kampf zu erzeugen.

Was die Art und Weise betrifft, wie die Effekte und der Schaden einer Karte bestimmt werden, kommt hier die Würfelmechanik ins Spiel, da Sie einen bestimmten Satz Würfel haben, den Sie in jeder Runde würfeln können, und Sie müssen entscheiden, wie Sie diese Würfel für Ihre Karten ausgeben oder stattdessen einen erneuten Wurf in der Hoffnung auf höhere Würfelwerte riskieren. Angenommen, Sie würfeln eine Drei, Sechs und Vier, müssen Sie sich entscheiden, ob Sie die größte Zahl einem Schutzschild widmen möchten, oder ob Sie stattdessen etwas Schaden verursachen oder ihn stattdessen einer Karte zuweisen möchten, die insgesamt 10 benötigt, um ihren mächtigen Effekt zu aktivieren. Die Wahl liegt bei dir und hängt einzig und allein davon ab, wie du dein Deck für diesen Moment und diese Begegnung zusammengestellt hast.

Der wirklich fesselnde Teil von SpellRogue, der meine Aufmerksamkeit erregt hat, ist, dass es diese Tiefe hat und dennoch sehr einfach und intuitiv zu spielen ist. Es hat diesen Slay the Spire-Charme, während es gleichzeitig ein bisschen mehr Tiefe in der Art und Weise bietet, wie es Anpassung und Buildcrafting angeht. Ich würde sagen, dass SpellRogue von zusätzlichen Inhalten profitieren wird, da das, was ich gesehen habe, zwar vor Potenzial strotzte, aber nicht so viel Substanz hatte, aber da das Spiel kein Veröffentlichungsdatum hat, bleibt den Entwicklern noch viel Zeit, um den Inhalt zu verdoppeln und ihn mit Aktivitäten und zusätzlichen Optionen zu stapeln.

Werbung: