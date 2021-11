Spellforce 3: Reforced-Update enthält zwei neue Spielmodi, Konsolenversionen bis März verzögert

HQ

Die Playstation-4 und Xbox-One-Versionen von Spellforce 3 werden erst am 8. März 2022 erhältlich sein, teilt uns THQ Nordic heute mit. Ursprünglich sollten die Konsolenversionen des Strategiespiels in einem Monat starten, doch davon sind die Entwickler nun abgekommen. Ein Grund für die Verzögerung wird nicht angegeben, doch PC-Spieler erhalten die verschiedenen Anpassungen des Basisspiels am 6. Dezember ohne Aufpreis.

Der Publisher stellt zudem klar, dass es keine dedizierten Xbox-Series oder Playstation-5-Ausgaben geben wird. Dank Abwärtskompatibilität könnt ihr die Games auf diesen Systemen zwar trotzdem abspielen, aber es sind keine nativen Ausgaben für diese Plattformen geplant und infolgedessen gibt es auch keine relevanten, technischen Vorzüge. Auf PS4 und Xbox One zahlt ihr für das Basisspiel 40 Euro, die beiden Erweiterungen werden für je 20 Euro einzeln verkauft.

Laut THQ Nordic bietet Spellforce 3 in dieser neuen "Reforced"-Ausgabe einheitliche Spielmechaniken und das gleiche "Fraktions-Design", das die Spieler in den beiden separat erhältlichen Erweiterungen gekauft haben. Darüber hinaus seien Quests und der Koop-Modus "verbessert" worden und Grimlore Games will angeblich "alle" Probleme gelöst haben, die in der Kampagne aufgetreten sind.

Neben den technischen Anpassungen, die die Steuerung eines PC-Spiels mittels Controller nach sich zieht, warten neue Inhalte auf die Spieler. Zum einen wird ein sogenannter "Journey"-Spielmodus hervorgehoben, der THQ Nordic zufolge an das freie Spiel aus Spellforce 1 erinnert. Bis zu drei Spieler können sich damit etwa 20 Stunden lang beschäftigen, behauptet der Publisher. Eure Helden aus dieser Spielvariante könnt ihr auch in den PvP-Duellen nutzen.

Der Spielmodus "Arena" ist ebenfalls neu, das ist eine Art endlose Wellenabwehr. Ihr könnt solo oder mit zwei Freunden in die Herausforderung eintauchen und müsst jedes Mal mit einem neuen Helden beginnen. Grimlore Games hofft darauf, den Wiederspielbarkeit dieser Nebenbeschäftigung mittels Ranglistenoptionen zu erhöhen. Die beiden neuen Spielmodi werden kommenden Monat Teil von Spellforce 3.