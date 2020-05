Spektakulärer Cinematic-Trailer begrüßt The Elder Scrolls Online: Greymoor

Greymoor ist endlich auf dem Computer verfügbar, die neue Erweiterung von The Elder Scrolls Online. Der Inhalt führt Spieler zurück nach Himmelsrand und speziell in die Untergrundwelt von Schwarzweite. In einem spektakulären Filmtrailer erkunden wir diese unterirdische Region, denn dort bekommen wir es mit unheimlichen Kreaturen und Widersachern zu tun. Auf dem PC steht die Erweiterung schon jetzt bereit, Spieler auf PS4 und Xbox One müssen sich noch bis zum 9. Juni gedulden (am 16. Juni trifft TESO: Greymoor auf Google Stadia ein). Alle weiteren Infos zum Spiel verrät euch Anne in ihrer feinen Kritik.

