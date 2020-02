Speicherstand von Animal Crossing: New Horizons bleibt auf eurer Switch

Nintendo erobert die Branche mit ihrer tragbaren Switch-Konsole im Sturm. Pokémon - eine klassisch portable IP - hat zuletzt fantastische Ergebnisse erzielt und das Gleiche wird von Animal Crossing erwartet, sobald der nächste Titel New Horizons am 20. März landet. Es gibt jedoch einige Einschränkungen, die man kennen sollte, bevor man einen neuen verbindlichen Vertrag mit Tom Nook abschließt.

In Animal Crossing: New Horizons kann man seine Spiele nicht online speichern, so wie das bei vielen anderen Switch-Spielen möglich ist. Das bedeutet quasi, dass all eure Speicherdaten unwiederbringlich verloren sind, sobald ihr eure Switch verliert oder der Speicher aus einem anderen Grund ausfällt. Außerdem, und das ist ziemlich einzigartig, können wir unsere gespeicherten Daten auch in Zukunft nicht auf eine andere Konsole übertragen. Wenn eure Konsole ausfällt oder ihr auf eine andere Konsole wechseln wollt, verliert ihr eure Charaktere.

Das wird ausdrücklich auf der Rückseite der deutschen Verpackung bestätigt, die kürzlich auf ResetEra geteilt wurde. Auf der Prepaid-Karte steht außerdem, dass Animal Crossing: New Horizons mindestens 6,2 GB Speicherplatz benötigt und Amiibo-Konnektivität unterstützt.

Warum das Übertragen von Speicherständen untersagt wird, dafür gibt es keine offizielle Erklärung, aber ein paar Theorien. Jeder Benutzer, der das neue Animal Crossing auf derselben Nintendo-Switch-Hardware spielt, bewohnt dieselbe Insel. Es gibt also nicht für jeden Spieler eine andere Insel, sondern für jede Konsole. Das Nintendo-Switch-Übertragungssystem funktioniert jedoch auf Profilbasis und nicht auf Konsolenbasis.

Spieler sind mit diesem eingeschränkten Design nicht sonderlich zufrieden, weil sie Angst haben, aus dem einen oder anderen Grund ihre Fortschritte zu verlieren. Wird Nintendo wie bei Super Mario Maker 2 zuhören oder glaubt ihr daran nicht?