Speedrunner tötet Ganon in Zelda für Switch 2 in 7 Minuten

HQ

Die Veröffentlichung des Nachfolgers der Nintendo Switch ist nur noch etwas mehr als einen Monat entfernt. Nintendo befindet sich bereits mitten in einer Kampagne, um sein neues Produkt zu bewerben, und bietet den Spielern die Möglichkeit, es in Tokio auszuprobieren, genau wie wir es in Paris getan haben. Eines der angebotenen Spiele war der Blockbuster The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit seiner neuen Nintendo Switch 2-Version.

Die Demo des Spiels war auf zehn Minuten beschränkt, mit verschiedenen Spielständen an verschiedenen Stellen des Titels. Eines der Spiele fand kurz vor der letzten Schlacht statt. Unter den Gästen befand sich auch der japanische Content Creator Ikaboze, der in etwa sieben Minuten den Abspann erreichen konnte.

"Sogar das Team hat mit ihren Handys aufgenommen", so Ikaboze, "es war das erste Mal, dass jemand die Breath of the Wild-Demo fertiggestellt hat, und sie haben mir dazu gratuliert." Die Upgrades für Breath of the Wild und Tears of the Kingdom werden im Nintendo Switch Online + Erweiterungspack enthalten sein. Andernfalls sind beide für 79,99 € oder 10 € Unterschied für diejenigen erhältlich, die die Originale besitzen.

Zu den Zelda-Verbesserungen auf Switch 2 gehören eine verbesserte Auflösung und Bildrate, 4K HDR-Unterstützung und andere Ergänzungen, die Sie in ein paar Wochen genießen können. Wir überlassen Ihnen unten das Video von Ikaboze.

Sind Sie gespannt darauf, die verbesserten Spiele auf der neuen Konsole auszuprobieren?