Speedrunner stellt neuen Weltrekord in Super Mario Bros. auf

HQ

Die Speedrun-Kultur in Videospielen ist ein Trend, der in den letzten Jahren immer beliebter geworden ist, insbesondere mit dem Aufkommen von Streaming und Soulslike-Herausforderungen. Die Spiele von FromSoftware sind jedoch nicht die einzigen, die die Community in Angriff nimmt. Tatsächlich haben die klassischen Mario-Spiele genauso viele, wenn nicht sogar mehr Fangemeinden, und jetzt gibt es ein neues Zeitziel zu schlagen, das es in Super Mario Bros. zu schlagen gilt, obwohl es sehr schwer sein wird, es zu übertreffen.

Speedrunner Niftski hat einen neuen Weltrekord in der Kategorie Any% aufgestellt, indem er Super Mario Bros. unter fünf Minuten absolviert hat, in 4:54.565. Die Fortschritte bei der Absenkung des Rekords sind in letzter Zeit so eng geworden, dass er tatsächlich nicht mehr in Zeiteinheiten, sondern in Bildern gemessen wird. "Dieser Lauf ist jetzt 18 Frames / 0,3 Sekunden von der absoluten Perfektion entfernt! Ich werde diese Zeit in naher Zukunft auf 4:54,4xx und darunter drücken, aber im Moment bin ich mit diesem Lauf sehr zufrieden!"

Der absolute, unknackbare Rekord (natürlich mit der ursprünglichen, unveränderten Version des Spiels) in Super Mario Bros. ist also einen Schritt näher dran, erreicht zu werden. Und Niftski hat geschworen, weiter zu kämpfen, um den Erfolg mit nach Hause zu nehmen.